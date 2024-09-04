Невероятно вкусная кабачковая икра: разлетается быстрее, чем я успеваю ее закатать — 50 банок не хватает до весны

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Каждое лето я отправляюсь на рынок, где бабушки продают свои свежие овощи, и в первую очередь скупаю все кабачки Это не просто увлечение, а настоящая традиция, ведь я готовлю из них очень вкусную кабачковую икру. Гости часто просят рецепт, чтобы повторить это кулинарное чудо у себя дома.

Для приготовления кабачковой икры в духовке вам понадобятся следующие ингредиенты:

• кабачки — 2,5 килограмма;

• лук — 3 штуки;

• морковь — 4 штуки;

• болгарский перец — 2 штуки;

• помидоры — 4 штуки;

• томатная паста — 4 столовые ложки;

• подсолнечное масло — 3 столовые ложки;

• чеснок — 1 головка;

• соль — 1 столовая ложка;

• сахар — 2 столовые ложки;

• молотый черный перец — 1 чайная ложка.

Приступим к приготовлению:

1. Первым делом, необходимо нарезать морковь тонкими кружками, а лук — произвольно. Выложите их в глубокий противень или форму для запекания. Затем очистите кабачки от кожуры и семян, нарежьте их кубиками и добавьте к моркови с луком. Полейте все подсолнечным маслом, чтобы овощи не пересохли в процессе запекания.

2. Далее освободите сладкие перцы от семян и плодоножек, нарежьте их крупными кусками, а помидоры просто разрежьте на половинки. Уложите их на противень с кабачками и другими овощами. Теперь можно отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Это время позволит овощам стать мягкими и начать выделять сок, что создаст невероятный аромат.

3. После первых 35 минут запекания откройте духовку и аккуратно отодвиньте перцы и помидоры в сторону. Перемешайте остальные овощи, чтобы они равномерно пропитались соками. Затем снова уложите перцы и помидоры сверху и отправьте запекаться еще на 35 минут. После этого дайте овощам немного остыть в выключенной духовке, оставив их там на 15 минут.

4. Когда овощи немного остынут, снимите с перцев и помидоров кожицу, так как она может придавать икре горечь. Переложите все овощи в кастрюлю с широким дном. Добавьте измельченный чеснок, поперчите по вкусу и пробейте все блендером до получения однородной массы.

5. Теперь добавьте томатную пасту, посолите, добавьте сахар и еще раз тщательно пробейте блендером, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. После этого поставьте кастрюлю на средний огонь и варите икру в течение 10 минут, постоянно помешивая, чтобы она не пригорела.