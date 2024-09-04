В Коми снова выросли зарплаты у врачей

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Заработок среднего медперсонала в республике остается почти в два раза ниже, чем у врачей. Комистат опубликовал данные о зарплатах медицинских работников за январь-июнь 2024 года. Средняя зарплата вычисляется как сумма всех выплат, поделенная на количество сотрудников. Учитываются доходы всех специалистов — от младших сотрудников до руководителей.

Медработники с высшим образованием

В первом полугодии средняя зарплата работников здравоохранения составляла около 138 тысяч рублей в месяц, что на 11, 3% больше, чем в 2023 году. Этот показатель в 1, 9 раза выше средней зарплаты по региону (73, 1 тысячи рублей).

В федеральных медицинских учреждениях средняя зарплата за полгода достигла 142 тысяч рублей, а в республиканских — 137, 5 тысяч рублей, с увеличением на 6, 5% и 11, 8% соответственно. Комистат не предоставляет информацию о муниципальных организациях «в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных».

Сохранение конфиденциальности также распространяется на данные по муниципалитетам с единственной медицинской организацией. Известно лишь, что средняя зарплата медработников с высшим образованием составляет:

— В Воркуте — 188, 3 тысячи рублей;

— В Усинске — 170 тысяч рублей;

— В Печоре — 150, 4 тысячи рублей;

— В Инте — 148, 1 тысячи рублей;

— В Сосногорске — 145, 6 тысячи рублей;

— В Ухте — 139, 1 тысячи рублей;

— В Сыктывкаре — 129, 6 тысячи рублей.

Средний медперсонал

Средний медперсонал в Коми в первом полугодии зарабатывал в среднем 68, 7 тысячи рублей в месяц, что на 10, 1% больше, чем годом ранее. В организациях федеральной собственности средняя зарплата составляла 69, 7 тысячи рублей (рост на 1, 9%), в республиканских — 68, 7 тысячи (рост на 10, 6%), в муниципальных организациях — 50, 7 тысячи (рост на 14, 7%).

Доходы в северных районах также выше среднего: в Усинске — 93, 4 тысячи рублей, в Воркуте — 79, 1 тысячи, в Вуктыле — 77, 1 тысячи. Меньше всего получают средний медперсонал в Удорском (56, 8 тысячи), Прилузском (56, 6 тысячи) и Сыктывдинском районах (53, 1 тысячи). В Сыктывкаре средняя зарплата составляет 67, 9 тысячи рублей в месяц.

Младший медперсонал

Средняя зарплата младшего медперсонала за январь-июнь 2024 года по региону составила 53, 7 тысячи рублей, увеличившись на 10, 2% за полгода. В федеральных учреждениях зарплата была 70, 2 тысячи рублей (рост на 9, 7%), в республиканских — 53 тысячи (рост на 10, 1%), данных по муниципальным организациям нет.

Комистат предоставляет информацию по семи муниципалитетам. Средняя зарплата младшего персонала составляет:

— В Воркуте — 64 тысячи рублей;

— В Печоре — 54, 4 тысячи рублей;

— В Сыктывкаре — 53, 4 тысячи рублей;

— В Ухте — 51, 4 тысячи рублей;

— В Сосногорске — 47, 4 тысячи рублей;

— В Княжпогостском районе — 46, 6 тысячи рублей;