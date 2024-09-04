В Коми неравнодушный гражданин задержал пьяного водителя грузовика до приезда полиции
- 23:20 4 сентября
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- Инесса Богатая
В дежурную часть ОМВД России по Княжпогостскому району поступил звонок от гражданина, который сообщил о признаках опьянения у водителя большегруза на 173 км автодороги "Сыктывкар – Ухта". О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
По словам неравнодушного гражданина, автомобиль "вилял", выезжал на встречную полосу и двигался по обочине.
Также по информации ведомства, автомобиль остановился посреди дороги, после чего неравнодушный гражданин заблокировал его своим автомобилем и вызвал полицию, оставаясь на месте до прибытия инспекторов.
После получения сообщения о возможном нетрезвом водителе, экипаж ДПС оперативно выехал на указанный участок дорожного пути.
Прибыв на место, полицейские установили, что 45-летний водитель грузовика "МАЗ" ехал из столицы региона в сторону Ухты, также у него обнаружили явные признаки алкогольного опьянения: запах спиртного, неустойчивую походку, невнятную речь. Сотрудники ГАИ предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался. В отношении водителя были составлены административные протоколы. Ему грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Также были составлены материалы за выезд на встречную полосу, и за неправильную остановку, создающую препятствия для движения других транспортных средств.