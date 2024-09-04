В Коми неравнодушный гражданин задержал пьяного водителя грузовика до приезда полиции

В дежурную часть ОМВД России по Княжпогостскому району поступил звонок от гражданина, который сообщил о признаках опьянения у водителя большегруза на 173 км автодороги "Сыктывкар – Ухта". О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По словам неравнодушного гражданина, автомобиль "вилял", выезжал на встречную полосу и двигался по обочине.