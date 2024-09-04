Республика Коми экспортировала миллион кубометров пиломатериалов в Китай, Индию, Южную Корею и Ирак
- 19:00 4 сентября
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- Инесса Богатая
Республика Коми отправила на экспорт миллион кубометров пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Согласно информации ведомства, за период с января по август 2024 года объем экспорта лесопродукции из Республики Коми составил около 1, 1 млн кубометров. Из этого объема международные поставки пиломатериалов составили приблизительно 1 млн кубометров.
В отчетный период лесопродукция экспортировалась в Китай, Индию, Южную Корею и Ирак.
По данным Россельхознадзора, вся лесопродукция, предназначенная для экспорта, прошла стандартные лабораторные исследования. Экспертиза показала отсутствие в ней карантинных вредителей и подтвердила соответствие фитосанитарным требованиям стран-импортеров.
Напомним, в Коми снова выросли заплаты врачей. Однако, отметим, что младший медицинский персонал все еще зарабатывает в месяц почти в два раза меньше, чем доктора с высшим образованием.