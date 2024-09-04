Мошенники обманули сразу двух жителей Коми и выманили у них четыре миллиона рублей
- 11:20 4 сентября
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- Татьяна Зубова
Злоумышленники похитили у одного из гостей Сыктывкара и местного жителя 2, 5 миллиона рублей, убедив их в перспективности заработка через инвестиции, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару обратился 73-летний москвич с заявлением о краже денежных средств. Он сообщил полицейским, что прибыл в город, чтобы навестить родственников. В один из дней через мессенджер ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником биржевой конторы, и предложил пенсионеру пройти обучение по инвестированию, гарантируя эффективность этого заработка.
Заинтересовавшись предложением, гость решил попробовать себя в новом деле. Мошенник попросил его установить приложение для видеосвязи и онлайн-платформу для торгов. Лжетрейдер объяснил пенсионеру, что ему нужно пополнять "кошелек" через специальный счет. За несколько дней неопытный инвестор перечислил свои сбережения в размере 1, 5 миллиона рублей на указанные реквизиты. Когда мужчина попытался вывести заработанные деньги, он обнаружил, что его "помощник" перестал выходить на связь.
Похожим образом обманули и жителя столицы Коми 1978 года рождения. Ему также внушили, что инвестиции — это легкий способ увеличения доходов. Чтобы начать сделки, ему нужно было скачать то же приложение и переводить деньги по необходимым реквизитам. Доверившись мошенникам, начинающий криптовалютный трейдер вложил личные накопления и деньги с кредитных карт. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
МВД по Республике Коми напоминает гражданам, что обещания легких и быстрых денег зачастую являются уловками мошенников. Не доверяйте незнакомцам, предлагающим новые виды заработка, и не выполняйте их просьбы. Помните, что невозможно овладеть навыками инвестирования или совершения торговых операций за короткий срок.