Мошенники обманули сразу двух жителей Коми и выманили у них четыре миллиона рублей

Злоумышленники похитили у одного из гостей Сыктывкара и местного жителя 2, 5 миллиона рублей, убедив их в перспективности заработка через инвестиции, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару обратился 73-летний москвич с заявлением о краже денежных средств. Он сообщил полицейским, что прибыл в город, чтобы навестить родственников. В один из дней через мессенджер ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником биржевой конторы, и предложил пенсионеру пройти обучение по инвестированию, гарантируя эффективность этого заработка.