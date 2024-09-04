В Коми экс-сотрудник УГТУ получил еще один срок за превышение должностных полномочий
- 22:45 4 сентября
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- Инесса Богатая
Суд вынес второй обвинительный приговор экс-начальнику отдела по развитию студенческого спорта Управления экономики и финансов УГТУ.
Согласно информации пресс-службы судов Коми, 41-летний мужчина, работая в Ухтинском государственном техническом университете, не имея права заключать договоры на аренду помещений и получать с этого доход, на протяжении более 2, 5 лет сдавал помещения "Буревестника" для тренировок.
За это экс-начальник УГТУ получил 190 тысяч рублей на свой банковский счет, нарушив права и законные интересы университета.
Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, возместил ущерб учебному заведению и принес публичные извинения.
Ухтинский городской суд признал его виновным и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Его также лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с образованием, спортом и отдыхом, сроком на 1 год и 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что ранее экс-начальнику отдела УГТУ уже был вынесен обвинительный приговор за сдачу местному предпринимателю помещения спорткомплекса "Буревестник", который вступил в силу 9 августа.