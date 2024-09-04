Уже точно. Из сентябрьской пенсии вычтут 6560 рублей – кто попал в список
- 10:05 4 сентября
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- Служба новостей
Пожилым людям сообщили о предстоящем изменении размеров пенсий, которое вступит в силу уже в сентябре. В начале осени у многих пенсионеров вычтут свыше шести тысяч рублей из их ежемесячных выплат. Это произойдет при определённых условиях, уточнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, по данным PRIMPRESS.
Она пояснила, что списания средств с пенсий будут осуществляться судебными приставами. Недавно Федеральная служба получила новое правило, позволяющее взыскивать долги в принудительном порядке.
Это значит, что решение о списании средств со счета гражданина может приниматься автоматически, без непосредственного участия сотрудников службы. Хотя фамилия пристава все равно будет фигурировать в документах, его личное вмешательство в данный процесс не требуется. Это касается пенсий, зарплат и иных доходов граждан.
Согласно установленным нормам, судебные приставы вправе удерживать до 70% от суммы пенсии при наличии долгов и определённых обстоятельств. Однако одновременно действует правило, согласно которому на счету должника должна оставаться сумма не менее прожиточного минимума.
На данный момент прожиточный минимум в России составляет 16 844 рубля. В то время как средняя пенсия, по данным Минтруда, равна 23 405 рублям. Это означает, что в среднем из пенсии могут удержать около 6561 рубля. Многие столкнутся с этим изменением уже в сентябре, если у них имеются долги и их дела находятся у судебных приставов.