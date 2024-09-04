Уже точно. Из сентябрьской пенсии вычтут 6560 рублей – кто попал в список

Пожилым людям сообщили о предстоящем изменении размеров пенсий, которое вступит в силу уже в сентябре. В начале осени у многих пенсионеров вычтут свыше шести тысяч рублей из их ежемесячных выплат. Это произойдет при определённых условиях, уточнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, по данным PRIMPRESS.

Она пояснила, что списания средств с пенсий будут осуществляться судебными приставами. Недавно Федеральная служба получила новое правило, позволяющее взыскивать долги в принудительном порядке.