В Коми 11-летняя девочка оформила кредит на 230 тысяч с телефона дедушки и перевела все деньги мошенникам

В Усть-Куломском районе 11-летняя девочка оформила кредит на дедушкином телефоне. Пятиклассницу надоумил на такие действия мошенник. Подробности инцидента рассказала в пресс-службе МВД по Коми.

Так, по информации ведомства, в УМВД по Усть-Куломскому району обратился 59-летний местный житель с заявлением о дистанционном мошенничестве в отношении него и его внучки. Выяснилось, что 11-летняя девочка взяла телефон деда для игры в онлайн-игру. Позже ей написал якобы знаменитый блогер и предложил перейти на мессенджер, где пообещал игровую валюту и "дополнительные пакеты для улучшения виртуальной реальности". Злоумышленник маскировал свои действия под "задания" и настойчиво требовал следовать его "рекомендациям".