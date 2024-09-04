В Коми 11-летняя девочка оформила кредит на 230 тысяч с телефона дедушки и перевела все деньги мошенникам
- 13:16 4 сентября
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- Инесса Богатая
В Усть-Куломском районе 11-летняя девочка оформила кредит на дедушкином телефоне. Пятиклассницу надоумил на такие действия мошенник. Подробности инцидента рассказала в пресс-службе МВД по Коми.
Так, по информации ведомства, в УМВД по Усть-Куломскому району обратился 59-летний местный житель с заявлением о дистанционном мошенничестве в отношении него и его внучки. Выяснилось, что 11-летняя девочка взяла телефон деда для игры в онлайн-игру. Позже ей написал якобы знаменитый блогер и предложил перейти на мессенджер, где пообещал игровую валюту и "дополнительные пакеты для улучшения виртуальной реальности". Злоумышленник маскировал свои действия под "задания" и настойчиво требовал следовать его "рекомендациям".
Девочка, введенная в заблуждение, выполнила указания мошенника: через мобильное приложение оформила кредит на 230 тысяч рублей на имя дедушки и вместе с его сбережениями в 120 тысяч рублей перевела деньги на пять неизвестных счетов.
По данному факту следователь возбудил уголовное дело.
Министерство внутренних дел по Республике Коми настоятельно рекомендует родителям провести профилактические беседы с детьми о кибербезопасности в финансовых вопросах.