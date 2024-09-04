Грибники ведрами собирают этот вкусный, но непопулярный гриб

Фото из архива "Про Города"

Он выручает, пока белые и опята взяли паузу. В лесах Подмосковья — грибное затишье. Грибы есть, но из-за долгой засухи их количество и качество оставляет желать лучшего. Зато на сцену выходят такие виды, о которых в период изобилия многие и не вспомнят. Например, сейчас во многих округах Подмосковья люди активно собирают ежовики белые.

Эти небольшие светлые грибки имеют характерные шипы на внутренней стороне шляпки, отсюда и название. Официально признан съедобным. Грибники любят замачивать его в солёной воде часа на два, после этого часть шипов отваливается, как и природные загрязнения. Затем грибы можно отварить и пожарить, или сразу пожарить в масле с луком. Также хозяйки маринуют их, как опята, на зиму.