Житель Вуктыла лишился 100 тысяч рублей из-за своей собаки

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Вуктыле местная жительница выплатила 100 тысяч рублей женщине, которую покусала её собака. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе судов Коми. Как следует из материалов дела, женщина прогуливалась с двумя собаками в районе магазина, где на нее внезапно напала и покусала чужая собака. В результате инцидента она получила рваную рану на руке и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Медики назначили пострадавшей лечение, включая антирабическую терапию. Женщина прошла полный курс вакцинации. В целом на восстановление горожанка потратила около трех месяцев. После этого она обратилась в полицию.

Хозяин агрессивной собаки за все это время не принёс извинений потерпевшей и не пытался оправдаться за происшедшее.

Помимо физической боли, женщина испытывала моральные страдания и страх. После инцидента она стала бояться собак и избегала прогулок по улице.

Ответчик в суде не признал предъявленные к нему исковые требования.

Суд установил, что собака, которая напала на женщину, в том числе принадлежит к породам, представляющим повышенную опасность. В момент нападения собака была на поводке и в ошейнике, однако отсутствовал намордник. Суд пришел к выводу, что нападение произошло из-за нарушения правил содержания домашних животных.