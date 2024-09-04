В Заполярье женщина украла из магазина почти 200 плиток шоколада

В дневное время сотрудники Росгвардии отреагировали на сигнал тревоги, поступивший из одного из магазинов на улице Ленина в Воркуте, сообщается в пресс-службе регионального управления.

Директор магазина рассказала росгвардейцам, что посетительница похитила около двухсот плиток шоколада известной марки на сумму более пяти тысяч рублей и пыталась незаметно покинуть торговую точку. Однако женщину заметили сотрудники и нажали кнопку тревожной сигнализации.