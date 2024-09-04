В Заполярье женщина украла из магазина почти 200 плиток шоколада
- 01:00 5 сентября
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- Инесса Богатая
В дневное время сотрудники Росгвардии отреагировали на сигнал тревоги, поступивший из одного из магазинов на улице Ленина в Воркуте, сообщается в пресс-службе регионального управления.
Директор магазина рассказала росгвардейцам, что посетительница похитила около двухсот плиток шоколада известной марки на сумму более пяти тысяч рублей и пыталась незаметно покинуть торговую точку. Однако женщину заметили сотрудники и нажали кнопку тревожной сигнализации.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали 38-летнюю местную жительницу и доставили её в дежурную часть полиции для дальнейшего расследования. По этому инциденту проводится проверка.
Напомним, в Княжпогостском районе Республики Коми неравнодушный гражданин задержал пьяного водителя грузовика. Мужчина заметил неладное в поведении большегруза: машина "виляла", выезжала на встречку и на обочину. Добросовестный водитель перегородил путь грузовику и вызвал полицию. Сотрудники Управления Госавтоинспекции выявили признаки алкогольного опьянения у нарушителя ПДД.