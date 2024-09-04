В Коми ожидаются заморозки до -2 градусов

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Заморозки до -2 градусов прогнозируются в Республике Коми на 4 и 5 сентября, сообщили сотрудники метеорологической службы ЦГМС Коми. 4 сентября в отдельных районах региона возможен туман. Скорость ветра не будет превышать 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днём воздух прогреется до +14…+19 градусов.

В Сыктывкаре 4 сентября ожидается переменная облачность и ветер скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Ночью температура воздуха снизится до +3…+5 градусов, а днём поднимется до +17 градусов.

5 сентября в Коми ночью и утром возможны туманы. Днем на северо-востоке региона вероятен лёгкий дождь. Скорость ветра в целом по республике не превысит 7 метров в секунду, однако в Воркутинском районе возможны порывы до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха достигнет +4…+9 градусов, местами до -1 градуса. Днём ожидается потепление до +17…+22 градусов, на крайнем северо-востоке до +16 градусов.