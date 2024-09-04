Выяснилось, куда в Сыктывкаре можно отнести излишки дачного урожая
- 20:45 4 сентября
- 0+
- Инесса Богатая
Согласно сведениям проекта "Сытый гражданин", волонтёры принимают излишки урожая.
"Если у вас имеется излишек картофеля, моркови, свеклы или других овощей, будем признательны, если вы пожертвуете их нашему проекту. Обещаем, что каждый продукт пойдёт на приготовление питательного супа для наших подопечных", - заявил координатор проекта Илья Костин.
Кроме того, горожане могут непосредственно привезти овощи волонтёрам или договориться о вывозе, если количество продуктов велико. Отметим, что все овощи идут на горячие обеды для нуждающихся, готовятся для еженедельных раздач бездомным и клиентам реабилитационного центра "Дома жить".
Овощи можно отдавать по следующим адресам:
- в Сыктывкаре с 07: 00 до 22: 30 по адресу улица Морозова 47/1 (центр "Дома жить", телефон 8 (904) 271-20-52, Илья Костин);
- в Эжве по согласованию на Ухтинском шоссе, 2 (бизнес-инкубатор, телефон 8 (904) 233-32-47, Любовь Заренок).
Кстати, каждое воскресенье волонтёры центра готовят горячие обеды для тех, кто не может себе позволить полноценное питание.