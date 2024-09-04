Выяснилось, куда в Сыктывкаре можно отнести излишки дачного урожая

Согласно сведениям проекта "Сытый гражданин", волонтёры принимают излишки урожая.

"Если у вас имеется излишек картофеля, моркови, свеклы или других овощей, будем признательны, если вы пожертвуете их нашему проекту. Обещаем, что каждый продукт пойдёт на приготовление питательного супа для наших подопечных", - заявил координатор проекта Илья Костин.