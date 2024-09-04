Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Выяснилось, куда в Сыктывкаре можно отнести излишки дачного урожая

Выяснилось, куда в Сыктывкаре можно отнести излишки дачного урожаяФото из архива

Согласно сведениям проекта "Сытый гражданин", волонтёры принимают излишки урожая.

"Если у вас имеется излишек картофеля, моркови, свеклы или других овощей, будем признательны, если вы пожертвуете их нашему проекту. Обещаем, что каждый продукт пойдёт на приготовление питательного супа для наших подопечных", - заявил координатор проекта Илья Костин.

Кроме того, горожане могут непосредственно привезти овощи волонтёрам или договориться о вывозе, если количество продуктов велико. Отметим, что все овощи идут на горячие обеды для нуждающихся, готовятся для еженедельных раздач бездомным и клиентам реабилитационного центра "Дома жить".

Овощи можно отдавать по следующим адресам:

  • в Сыктывкаре с 07: 00 до 22: 30 по адресу улица Морозова 47/1 (центр "Дома жить", телефон 8 (904) 271-20-52, Илья Костин);
  • в Эжве по согласованию на Ухтинском шоссе, 2 (бизнес-инкубатор, телефон 8 (904) 233-32-47, Любовь Заренок).

Кстати, каждое воскресенье волонтёры центра готовят горячие обеды для тех, кто не может себе позволить полноценное питание.

...

  • 0

Популярное

Последние новости