Сыктывкар на некоторое время вернулся в 70-е годы

Фото редакции

В Сыктывкаре состоялся необычный флеш-моб, вернувший горожан в атмосферу 70-х годов. Организаторами мероприятия стали участницы столичного клуба "Модницы", которые решили подарить жителям города ностальгию по ушедшей эпохе. Дамы облачились в наряды, популярные в советское время, и устроили прогулку по центральным улицам города, привлекая внимание прохожих.

Среди нарядов доминировали кримпленовые платья, которые были особенно популярны в 1970-е годы. Кримплен — это синтетическая ткань, изобретённая в Великобритании и быстро завоевавшая популярность в Советском Союзе. Её главными достоинствами были практичность и доступность: ткань не мялась, была лёгкой и прочной, что делало её идеальным выбором для повседневной одежды. Женщины того времени носили из кримплена платья, юбки и костюмы самых разных фасонов и цветов, а мужчины выбирали рубашки, брюки и пиджаки из этой же ткани.

Прогулка участниц флеш-моба вызвала у прохожих массу эмоций. Многие люди останавливались, чтобы сделать фото или просто полюбоваться на неожиданный модный акцент в повседневной суете. Казалось, что время повернулось вспять, и на улицах снова зазвучала музыка тех лет, а радужные наряды вернули городу атмосферу былой молодости. Такие моменты ностальгии напомнили старшему поколению о юности, а молодёжь познакомили с эстетикой прошлых десятилетий.

Стоит отметить, что это не первый подобный флеш-моб от студии "Модницы". Участницы клуба уже не раз удивляли жителей Сыктывкара своими яркими выходами. Их можно увидеть на различных городских праздниках, где они всегда привносят нотку ретро в современную атмосферу. Благодаря таким инициативам, интерес к моде прошлых лет не угасает, а лишь возрастает, создавая уникальные моменты, которые объединяют поколения.

Мероприятие получило широкое освещение в местных СМИ и социальных сетях. Горожане охотно делились фотографиями и впечатлениями, выражая благодарность организаторам за возможность окунуться в атмосферу 70-х. Некоторые даже выражали желание присоединиться к следующему ретро-параду, подчеркивая, что такая инициатива помогает сохранить культурное наследие и добавляет ярких красок в повседневную жизнь.