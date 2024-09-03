В Коми открылись три ремесленных класса

В Республике Коми начали функционировать три новые ремесленные мастерские: в Усинске, Сосногорске и Визинге Сысольского района. Ближайшее открытие ожидается в Печоре. В текущем году на эти кабинеты было выделено 500 тысяч рублей из республиканского и местного бюджетов.

Например, для детской школы искусств в Сосногорске было направлено 114 тысяч рублей на оборудование класса ткачества, включая приобретение станков. Усинская детская школа искусств получила 99 тысяч рублей на развитие мастерской по работе с глиной. В ДШИ Визинги приобрели токарные и слесарные станки, а также инструменты на сумму 200 тысяч рублей. Кроме того, здесь была введена новая программа по художественной обработке дерева.