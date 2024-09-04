Стали известны подробности ДТП с большегрузом на улице Лесопарковая
- 19:45 4 сентября
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- Инесса Богатая
Выяснились подробности дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика. О деталях инцидента сообщили в Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Коми.
Так, напомним, авария случилась сегодня, 4 сентября, в 15: 55. За рулем грузовика находился водитель 2000 года рождения. Он ехал по улице Лесопарковой со стороны Сысольского шоссе. Возле дома №19/2 мужчина не справился с рулевым управлением большегруза и выехал на "встречку". Там он "лоб в лоб" столкнулся с отечественным авто "Лада Веста", после чего фургон врезался впереди движущийся МАЗ.
В страшной аварии пострадала водитель российского автомобиля "Лада" -девушка 1990 года рождения. Она получила множество травм, поэтому бригада скорой медицинской помощи увезла ее в больнице.
Сотрудники ГИБДД уточняют, что стаж водителя большегруза насчитывается с 2019 года.
Стаж водителя - с 2019 года.