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Стали известны подробности ДТП с большегрузом на улице Лесопарковая

Стали известны подробности ДТП с большегрузом на улице ЛесопарковаяФото "Главная дорога Республика Коми"

Выяснились подробности дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика. О деталях инцидента сообщили в Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Коми.

Так, напомним, авария случилась сегодня, 4 сентября, в 15: 55. За рулем грузовика находился водитель 2000 года рождения. Он ехал по улице Лесопарковой со стороны Сысольского шоссе. Возле дома №19/2 мужчина не справился с рулевым управлением большегруза и выехал на "встречку". Там он "лоб в лоб" столкнулся с отечественным авто "Лада Веста", после чего фургон врезался впереди движущийся МАЗ.

В страшной аварии пострадала водитель российского автомобиля "Лада" -девушка 1990 года рождения. Она получила множество травм, поэтому бригада скорой медицинской помощи увезла ее в больнице.

Сотрудники ГИБДД уточняют, что стаж водителя большегруза насчитывается с 2019 года.

Стаж водителя - с 2019 года.

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