Кошельки затрещат от купюр: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем знакам зодиака с 5 сентября
- 20:57 4 сентября
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- Служба новостей
Астролог Тамара Глоба предсказывает финансовый успех для трех знаков зодиака, начиная с 5 сентября 2024 года. Эти счастливчики будут иметь возможность открывать много новых дверей, которые ранее казались им недоступными.
Она раскрыла секреты по обеспечению постоянного потока финансов для каждого из этих трех знаков.
Первыми в списке идут Тельцы – представители этого земного знака смогут накопить финансовый запас на несколько лет вперед. Удача будет на их стороне, но им придется усердно трудиться, чтобы не упустить этот шанс. Также возможно привлечь удачу через проявление милосердия и занимаясь благотворительностью.
Весы – представители воздушного знака – смогут занять лидирующие позиции, только если изменят свою сферу деятельности. Чтобы сохранить финансовую удачу, Весам нужно обратить внимание на духовное развитие.
Скорпионы – представители водного знака – столкнутся с потоком финансовой удачи. Для продолжения этого финансового роста им следует наладить отношения с близкими и отпустить старые обиды.