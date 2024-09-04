Погоня, стрельба и алкоголь: появилось видео задержания пьяного водителя в Коми

В Ижме госавтоинспекторы применили оружие во время погони за пьяным водителем. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как следует из материалов дела, в отделение полиции поступил сигнал, что в деревне Мошъюга могут находиться неизвестные на автомобиле Lada Granta, создающие опасную ситуацию на дороге. Патрульный экипаж оперативно направился в указанный населённый пункт. По дороге полицейские заметили ту самую машину. Однако водитель авто проигнорировал требование остановиться, а, напротив, "прибавил газу", пытаясь скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование.