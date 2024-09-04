Погоня, стрельба и алкоголь: появилось видео задержания пьяного водителя в Коми
- 4 сентября 09:50
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- Татьяна Зубова
В Ижме госавтоинспекторы применили оружие во время погони за пьяным водителем. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Как следует из материалов дела, в отделение полиции поступил сигнал, что в деревне Мошъюга могут находиться неизвестные на автомобиле Lada Granta, создающие опасную ситуацию на дороге. Патрульный экипаж оперативно направился в указанный населённый пункт. По дороге полицейские заметили ту самую машину. Однако водитель авто проигнорировал требование остановиться, а, напротив, "прибавил газу", пытаясь скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование.
Учитывая, что нарушитель создавал угрозу для других участников дорожного движения, автоинспекторы применили табельное оружие. После предупреждающего выстрела в воздух, стражи порядка произвели несколько прицельных выстрелов по колёсам в результате "Лада" остановилась.
За рулём находился 21-летний местный житель с признаками опьянения. Проведённое освидетельствование подтвердило содержание алкоголя в организме - 1, 614 мг/л, что превышает допустимую норму в десять раз.
В ходе разбирательства выяснилось, что водитель никогда не имел водительского удостоверения. В его отношении составлены административные материалы по четырем статьям КоАП РФ: 12.8, 12.6, 12.25 и 12.37. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.
Следует отметить, что управлять машиной нетрезвому водителю позволил её владелец, находившийся в это время на пассажирском сиденье. В результате его также привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей, плюс лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.
В Госавтоинспекции также добавили, что пострадавших в результате погони нет.