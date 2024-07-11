Жителям Коми рассказали, что делать при обнаружении дрона

Фото из архива "Про Город"

На территории Республики Коми ситуация остается стабильной, однако граждане ознакомлены с протоколом действий при нахождении беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Если вы заметили БПЛА в воздухе или на земле, следует незамедлительно позвонить по номеру 112, воспользоваться приложением "Радар.НФ", набрать 102 или обратиться в ближайший полицейский участок. Важно указать время, место и направление полета устройства.

Необходимо сразу же покинуть зону обнаружения БПЛА, отойдя на расстояние не менее 100 метров, прикрываясь строениями или деревьями, и оповестить окружающих людей.

Не пытайтесь сбивать БПЛА и избегайте использования радиоаппаратуры, мобильных телефонов или GPS-устройств рядом с ним. Также не приближайтесь к упавшему БПЛА.

Напомним, в Республике Коми будут использовать дроны для обнаружения лесных пожаров.