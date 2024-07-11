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В Коми доставили две шагающие инвалидные коляски для участников СВО

В Коми доставили две шагающие инвалидные коляски для участников СВО Фото Фонда "Защитники Отечества"

Региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества" в Республике Коми оказывает поддержку участникам специальной военной операции, вернувшимся на родину. Социальные координаторы фонда содействуют ветеранам в получении технических средств реабилитации.

Недавно в Москву отправили восемь пакетов документов для получения ходовых кресел-колясок и спортивных кресел-колясок для инвалидов, имеющих ограниченную мобильность. Первые два ходовых кресла уже доставлены в Инту и будут переданы подопечным фонда Альберту и Игорю.

Оставшиеся шесть кресел ожидаются в скором времени, документы рассматриваются в течение месяца. Экспертный совет фонда принимает решение о предоставлении реабилитационных средств, основываясь на медицинских показаниях и отсутствии противопоказаний.

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