В Коми доставили две шагающие инвалидные коляски для участников СВО

Региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества" в Республике Коми оказывает поддержку участникам специальной военной операции, вернувшимся на родину. Социальные координаторы фонда содействуют ветеранам в получении технических средств реабилитации.

Недавно в Москву отправили восемь пакетов документов для получения ходовых кресел-колясок и спортивных кресел-колясок для инвалидов, имеющих ограниченную мобильность. Первые два ходовых кресла уже доставлены в Инту и будут переданы подопечным фонда Альберту и Игорю.