Новости пришли из Сбербанка: начиная с 6 июня, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Это связано с важным изменением, которое внесла самая крупная финансовая организация России. Обнуление баланса карты будет иметь несколько последствий. Финансовый эксперт Валерий Попов объяснил, что такая мера связана с введением специальной подписки для каждого владельца карты Сбербанка. После активации этой подписки, некоторые платные услуги станут бесплатными для карты и ее владельца.

К примеру, ежемесячная оплата за обслуживание карты будет обнулена с помощью подписки. Она распространяется на все дебетовые карты одного владельца. Если на карту не поступают зарплатные или пенсионные выплаты, то каждый месяц нужно платить 150 рублей за обслуживание. Однако при активированной подписке, оплата составит ноль рублей.

Кроме того, стоимость SMS-уведомлений по карте тоже будет обнулена. Подписка дает право на бесплатные уведомления только в случае, если владелец карты осуществляет покупки на сумму более пяти тысяч рублей в месяц. В противном случае, за услугу придется платить 70 рублей. Кроме того, подписка предлагает возможность накапливать бонусы при покупках в различных местах, которые затем можно использовать для других покупок.