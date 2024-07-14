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Жителя Коми наказали за громкую музыку после 10 вечера

Жителя Коми наказали за громкую музыку после 10 вечераФото редакции

Житель Вуктыла вновь наказан за нарушение тишины и покоя граждан после 22 часов. Как сообщает пресс-служба судов Коми, мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное нарушение, снова попал под прицел закона.

Мировым судьей Вуктыльского судебного участка было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 34-летнего мужчины. Находясь по месту жительства, он использовал звуковоспроизводящее устройство на повышенной громкости после 22:00, что повлекло за собой нарушение прав соседей на тишину и покой. Это правонарушение было совершено им повторно в течение одного года.

В своих объяснениях мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и слушал музыку. Такая безответственность и невнимание к правам соседей привели к тому, что он снова оказался перед лицом правосудия. Суд учел характер совершенного правонарушения, а также личность нарушителя, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

История данного мужчины не уникальна. В Коми, как и в других регионах России, проблема нарушения тишины и покоя граждан остается актуальной. Законодательство предусматривает ответственность за такие нарушения, однако не все граждане готовы соблюдать установленные нормы. Часто такие правонарушения совершаются в состоянии алкогольного опьянения, что еще больше осложняет ситуацию.

Соседи мужчины неоднократно жаловались на громкую музыку, которая мешала им отдыхать. В результате очередной жалобы сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вмешаться и зафиксировать правонарушение. Важно отметить, что нарушение тишины и покоя граждан после 22:00 является административным правонарушением и наказывается штрафами.

В данном случае судья принял во внимание повторность правонарушения и назначил максимальный штраф в размере 5000 рублей. Это должно послужить предупреждением для всех, кто пренебрегает правами окружающих на тишину и покой.

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