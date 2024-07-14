Жителя Коми наказали за громкую музыку после 10 вечера

Житель Вуктыла вновь наказан за нарушение тишины и покоя граждан после 22 часов. Как сообщает пресс-служба судов Коми, мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное нарушение, снова попал под прицел закона.

Мировым судьей Вуктыльского судебного участка было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 34-летнего мужчины. Находясь по месту жительства, он использовал звуковоспроизводящее устройство на повышенной громкости после 22:00, что повлекло за собой нарушение прав соседей на тишину и покой. Это правонарушение было совершено им повторно в течение одного года.