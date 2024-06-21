Основатель православного телеканала и известный олигарх поддержал демографическую инициативу Коми

Республика Коми стала десятым регионом России, принявшим закон о запрете склонения беременных женщин к абортам Известный общественный деятель и меценат, создатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев выразил поддержку новой инициативы в своем Telegram-канале. По его словам, теперь лица, склоняющие к убийству детей, будут нести административную ответственность.

Общественник подчеркнул, что эта тенденция радует ещё и потому, что соответствующее законодательство внедрено в регионах с серьезными демографическими проблемами. Помимо Коми, такие законы вступили в силу в Вологодской, Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областях, а также в Республике Мордовия и Забайкальском крае. Малофеев уверен, что этот список будет расширяться и дальше.

Константин также поздравил Республику Коми, с которой Институт Царьграда заключил соглашение о сотрудничестве. Особую благодарность он выразил губернатору Владимиру Уйбе за его приоритетное внимание к демографическим вопросам. Институт Царьграда продолжит оказывать поддержку в разработке и реализации программ и проектов, направленных на решение ключевых проблем России, подчеркнул Малофеев.

Константин Малофеев считает, что запрет на склонение к абортам является одной из наиболее эффективных мер для повышения рождаемости в текущих реалиях.

Напомним, что Республика Коми вошла в число регионов, где склонение беременных женщин к аборту признано угрозой для семьи, материнства, отцовства и детства. Под этим понимаются действия, направленные на понуждение беременной женщины к прерыванию беременности посредством уговоров, предложений, подкупа или обмана. Информирование врачом о наличии медицинских показаний к аборту не рассматривается как склонение.

Документ направлен на защиту женщин, особенно первородящих, у которых прерывание беременности в 20% случаев приводит к бесплодию.