Пенсии повысятся, указ уже подписан: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ - все изменится
- 03:07 19 октября
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- Инга Межевикина
После подписания указа Пенсионный фонд России заявил о планах повысить выплаты пенсионерам. Те пожилые граждане, которые не занимаются трудовой деятельностью, будут получать страховую пенсию в размере 18 521 рубля.
Такие изменения в предложенном бюджете вызвали бурные обсуждения среди населения.
Правила назначения страховой пенсии по возрасту следующие:
Возраст: Женщины смогут претендовать на пенсию с 60 лет, тогда как мужчины смогут выходить на пенсию с 65 лет. Ожидается, что эти нововведения полностью вступят в силу к 2028 году, и на данный момент идет переходный период.
Трудовой стаж: В настоящее время минимальный стаж работы, необходимый для выхода на пенсию, составляет 14 лет, но в следующем году эта цифра увеличится до 15 лет.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): Чтобы выйти на пенсию в 2023 году, нужно иметь ИПК в размере 25,8 балла, а к 2024 году этот показатель должен достичь 28,2 балла, пишет news102.ru.