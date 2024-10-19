Пенсии повысятся, указ уже подписан: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ - все изменится

Госдума РФ

После подписания указа Пенсионный фонд России заявил о планах повысить выплаты пенсионерам. Те пожилые граждане, которые не занимаются трудовой деятельностью, будут получать страховую пенсию в размере 18 521 рубля. Такие изменения в предложенном бюджете вызвали бурные обсуждения среди населения.

Правила назначения страховой пенсии по возрасту следующие:

Возраст: Женщины смогут претендовать на пенсию с 60 лет, тогда как мужчины смогут выходить на пенсию с 65 лет. Ожидается, что эти нововведения полностью вступят в силу к 2028 году, и на данный момент идет переходный период.

Трудовой стаж: В настоящее время минимальный стаж работы, необходимый для выхода на пенсию, составляет 14 лет, но в следующем году эта цифра увеличится до 15 лет.