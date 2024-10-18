В Коми обновили еще одну школу: Владимир Уйба осмотрел образовательное учреждение
- 12:45 18 октября
- 6+
- Инесса Богатая
Глава Коми Владимир Уйба осмотрел обновленную школу в селе Трусово в Усть-Цилемском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.
В учебном периоде 2022-2023 годов, благодаря федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" провели капитальную реконструкцию здания Устьь-Цилемской средней школы, а также приобрелли новая мебель и оборудование.
В стенах учебного учреждения обучаются 75 учеников из села Трусово, а также из деревень Филиппово, Рочево и Мыла. В школьном учреждении функционирует спортивный клуб под названием "Олимп". В 2017 году началось профессиональное обучение по специальности "Тракторист" категории "С".
На 2024–2025 годы в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" запланирован капитальный ремонт 14 образовательных учреждений с двухлетним циклом реализации, с общим объемом финансирования 1 413,29 млн рублей, из которых 939,18 млн поступит из федерального бюджета. Также предусмотрен капитальный ремонт 6 объектов с однолетним циклом реализации, с общим финансированием в 282,68 млн рублей, включая 187,45 млн из федеральных средств.
Кроме этого, Минпросвещения России отобрало 22 объекта на 2025-2026 годы, с однолетним сроком исполнения, с финансированием в размере 1 376,1 млн рублей, 967,48 млн из которых будет выделено из федерального бюджета.
В 2025 году планируется ремонт 8 объектов с общим объемом финансирования 347,66 млн рублей, включая 250,23 млн из федеральных средств. На 2026 год запланирован ремонт 14 объектов с общим объемом финансирования 1 028,45 млн рублей, из которых 717,25 млн рублей будет выделено из федерального бюджета.