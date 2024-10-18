В Коми обновили еще одну школу: Владимир Уйба осмотрел образовательное учреждение

Фото пресс-службы главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба осмотрел обновленную школу в селе Трусово в Усть-Цилемском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми. В учебном периоде 2022-2023 годов, благодаря федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" провели капитальную реконструкцию здания Устьь-Цилемской средней школы, а также приобрелли новая мебель и оборудование.

В стенах учебного учреждения обучаются 75 учеников из села Трусово, а также из деревень Филиппово, Рочево и Мыла. В школьном учреждении функционирует спортивный клуб под названием "Олимп". В 2017 году началось профессиональное обучение по специальности "Тракторист" категории "С".

На 2024–2025 годы в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" запланирован капитальный ремонт 14 образовательных учреждений с двухлетним циклом реализации, с общим объемом финансирования 1 413,29 млн рублей, из которых 939,18 млн поступит из федерального бюджета. Также предусмотрен капитальный ремонт 6 объектов с однолетним циклом реализации, с общим финансированием в 282,68 млн рублей, включая 187,45 млн из федеральных средств.

Кроме этого, Минпросвещения России отобрало 22 объекта на 2025-2026 годы, с однолетним сроком исполнения, с финансированием в размере 1 376,1 млн рублей, 967,48 млн из которых будет выделено из федерального бюджета.