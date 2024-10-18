"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили худшие марки корма для питомцев

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В ходе исследования, проведенного специалистами Роскачества в сегменте сухих кормов для кошек, были выявлены значительные несоответствия. Оказалось, что некоторые более доступные по цене корма нередко превосходят свои дорогие и рекламируемые как премиальные аналоги по качеству.

В анализ включили корма с куриным вкусом, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей. Всего было проверено 25 различных брендов.

Какие параметры определяют безопасность корма?

Корм должен быть безопасным для питомца, независимо от его питательной ценности. В исследовании особое внимание уделяли проверке на наличие токсичных веществ, нитритов, радионуклидов, тяжелых металлов (таких как ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь), а также микробиологическим характеристикам, включающим уровень бактериального загрязнения, наличие энтеробактерий, сальмонелл и токсикообразующих анаэробов. Нарушений в этих аспектах среди исследованных образцов не обнаружено.

Однако возникли определенные замечания к некоторым товарам:

Превышение металлических примесей

В процессе производства возможно попадание металлических частиц в корм. По ГОСТу корм не должен содержать частицы размером до 2 мм с острыми краями. По стандарту Роскачества допустимо не более 20 мг/кг таких частиц. Однако в недавнем исследовании в кормах двух марок было обнаружено превышение допустимого содержания. Все частицы имели диаметр менее 2 мм и не имели острых краёв, то есть не противоречили требованиям ГОСТ.

Наличие микотоксинов

В восьми образцах был обнаружен микотоксин фумонизин В1, не влияющий на общую токсичность, но способный нанести вред печени и почкам животных.

Следы пестицидов и антибиотиков

В 17 кормах выявлены следовые количества пестицидов, таких как дельтаметрин, хлормекват-хлорид, и пиримифос-метил, вероятно, попавшие из растительных компонентов. Эти химикаты использовались для защиты продукции от вредителей при выращивании или хранении. В трёх образцах также нашли следы антибиотиков. Хотя законом не нормируется допустимое количество пестицидов в кошачьем корме, антибиотики могут присутствовать в малых дозах. Однако эти продукты не вправе претендовать на Знак качества.

Недостаток селена и калия в кормах

Содержание натрия, кальция, фосфора, магния, железа, меди, йода, марганца и цинка соответствовало нормам, но отклонения были выявлены по другим элементам. В кормах марок Purina One, Прохвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit и Winner содержание селена не соответствует ГОСТу, включая корм Best Dinner, предназначенный для котят. Также корма «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner и Probalance нарушены по массовой доле калия. Эти недостатки могут привести к нехватке соответствующих элементов при регулярном употреблении.

Количество мясных компонентов в корме

Покупатели часто сомневаются в наличии мяса в корме. Хотя нет аккредитованных методов для оценки этого параметра, Роскачество обнаружило нехватку мясных компонентов в 11 из 13 образцов с заявленным высоким содержанием мяса по косвенным признакам.

Роскачество уведомило всех производителей и импортеров, а также представителей торговых сетей и маркетплейсов о результатах исследования.

Представитель ТМ Onto Pet Food отметил, что несоответствие фактического количества витамина Е заявленному побудило их провести внутреннюю проверку и внести изменения в производство. Они планируют подать заявку на пересмотр исследования с новой партией продукции.

«Яндекс Маркет» и Ozon удалили карточки товаров, не соответствующих стандартам. Представители ТМ «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food и «ВкусВилл» провели внутренние проверки. Производитель АО «Гатчинский ККЗ», владелец ТМ «Наша марка», рассматривает корректировку состава в соответствии с требованиями Роскачества.

Компания ООО «Гранд-Альфа», производитель корма Best Dinner, где было выявлено несоответствие, прекратила сотрудничество с прежним заводом в декабре 2022 года.

Сеть магазинов «Ашан» провела внутреннюю проверку на заводе производителя корма для кошек под маркой «Каждый день». В результате была предложена программа корректирующих действий. На предприятии пересматривают стандарты производства в соответствии с обновлёнными требованиями ГОСТ Р 55453 от 2022 года.