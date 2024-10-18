В Сыктывкаре в этом году отремонтировали более десяти тысяч километров автомобильных дорог и улиц
- 17:30 18 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре за 2024 год отремонтировали 10,7 км автомобильных дорог и улиц. Об этом сообщает мэрия столицы республики.
В Общественной приемной Главы Республики Коми прошла прямая линия, посвященная результатам дорожных ремонтов в Сыктывкаре. Борис Зимин, заместитель главы управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации города, подробно отчитался о проведённых в этом году работах по улучшению городских дорог как в рамках национальных программ, так и за счет городского бюджета.
В рамках проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году осуществлен ремонт на 13 дорожных участках и улицах общей протяженностью 10, 665 км. Эффекты от проведенных работ иллюстрируются сравнительными фотографиями до и после.
В настоящее время продолжается обустройство тротуаров на улице Заводской, от улицы Кирова до Советской.
С использованием инфраструктурного бюджетного кредита продолжается реконструкция путепровода, перекинутого через железнодорожные пути на дороге "Подъезд к поселку Верхний Чов". Также выполнен ремонт дорожных участков общей площадью 12 тысяч квадратных метров в черте города.
Расширена проезжая часть на перекрестке улиц Петрозаводская и Лыткина. В взаимодействии с застройщиками расширена Малая объездная дорога и произведено примыкание к жилому комплексу "Урман". Кроме того, осуществляются работы по прокладке выезда от жилого комплекса "Атлантида" на Октябрьский проспект.
Также подписаны контракты на установку пяти новых остановок. Произведено обустройство светофорных объектов: два на улице Колхозной (вблизи улиц Пермская и Маркова), три светофора с кнопкой вызова установлены на улице Коммунистической, а два других - на улице Интернациональная около детского сада №17. На Октябрьском проспекте возле остановки "Телецентр" идет подготовка к установке светофора на примыкании улицы Пузиновского к дороге Сыктывкар — Эжвинский район, а также вблизи жилого комплекса "Атлантида".