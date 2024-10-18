В Сыктывкаре в этом году отремонтировали более десяти тысяч километров автомобильных дорог и улиц

В Сыктывкаре за 2024 год отремонтировали 10,7 км автомобильных дорог и улиц. Об этом сообщает мэрия столицы республики.

В Общественной приемной Главы Республики Коми прошла прямая линия, посвященная результатам дорожных ремонтов в Сыктывкаре. Борис Зимин, заместитель главы управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации города, подробно отчитался о проведённых в этом году работах по улучшению городских дорог как в рамках национальных программ, так и за счет городского бюджета.