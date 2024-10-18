"Там сплошные микробы": Роскачество озвучило бренды филе курицы, которые лучше обходить стороной
- 07:15 18 октября
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- Инга Межевикина
Роскачество провело широкомасштабное исследование куриного мяса, охватившее период с 2016 до 2024 годов и включавшее в себя более тридцати различных марок.
Исследование обнаружило значительное улучшение безопасности продукции, хотя некоторые моменты ещё требуют внимательного изучения.
Безопасность
В 2024 году не были обнаружены такие опасные микроорганизмы, как сальмонелла и листерии, а также не фиксировались превышения норм антибиотиков. Это является положительным сдвигом в качестве по сравнению с 2016 годом. Тем не менее, в пяти образцах, среди которых "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха", отмечено превышение уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что может указывать на дефекты в процессах транспортировки или хранения.
Качество обработки
В одном из 19 образцов были найдены несъедобные внутренние органы, такие как трахея и лёгкие. В пяти брендах, включая "Акашево", "Ан-Нур", "Благояр", "Латифа" и "Троекурово", представлены остатки перьев, что указывает на недостаточную ощипку.
Миф о "накачанных" курах
Исследование не подтвердило превышение допустимых уровней фосфатов или использование влагосодержащих добавок, опровергая миф о "накачанных" курах.
Реакция производителей и розничных сетей
Многие компании уже предприняли шаги для устранения выявленных несоответствий. Торговые сети усилили внутренний контроль за качеством продукции, что призвано улучшить ситуацию.
Заключение
Таким образом, результаты исследования от Роскачества показывают улучшение безопасности куриного мяса в России. Однако производителям и ритейлерам необходимо продолжать работу над качеством продукции. Потребителям рекомендуется проявлять внимательность при выборе продуктов и обращать внимание на маркировку.