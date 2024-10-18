"Там сплошные микробы": Роскачество озвучило бренды филе курицы, которые лучше обходить стороной

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Роскачество провело широкомасштабное исследование куриного мяса, охватившее период с 2016 до 2024 годов и включавшее в себя более тридцати различных марок. Исследование обнаружило значительное улучшение безопасности продукции, хотя некоторые моменты ещё требуют внимательного изучения.

Безопасность

В 2024 году не были обнаружены такие опасные микроорганизмы, как сальмонелла и листерии, а также не фиксировались превышения норм антибиотиков. Это является положительным сдвигом в качестве по сравнению с 2016 годом. Тем не менее, в пяти образцах, среди которых "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха", отмечено превышение уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что может указывать на дефекты в процессах транспортировки или хранения.

Качество обработки

В одном из 19 образцов были найдены несъедобные внутренние органы, такие как трахея и лёгкие. В пяти брендах, включая "Акашево", "Ан-Нур", "Благояр", "Латифа" и "Троекурово", представлены остатки перьев, что указывает на недостаточную ощипку.

Миф о "накачанных" курах

Исследование не подтвердило превышение допустимых уровней фосфатов или использование влагосодержащих добавок, опровергая миф о "накачанных" курах.

Реакция производителей и розничных сетей

Многие компании уже предприняли шаги для устранения выявленных несоответствий. Торговые сети усилили внутренний контроль за качеством продукции, что призвано улучшить ситуацию.

Заключение