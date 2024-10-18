В Коми вынесли приговор водителю Lada Vesta, из-за которого погибли два человека
- 11:45 18 октября
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- Инесса Богатая
Сыктывдинский районный суд вынес приговор водителю, по чьей вине в аварии на трассе "Вятка" погибли два человека. Об этом сообщает "Комиинформ".
ДТП произошло 3 февраля 2024 года. Водитель Lada Vesta потерял контроль над автомобилем на 754 км дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Sandero, управляемым мужчиной 1956 года рождения. В результате аварии погибла пассажирка Renault 1965 года рождения, а водитель иномарки получил серьезные травмы, множественные переломы, и был доставлен в СЦРБ, где позже скончался.
Подсудимый признал свою вину, извинился перед потерпевшим и частично компенсировал моральный вред каждому из них, выражая сожаление о содеянном.
Суд учел характер и высокую общественную опасность совершенного правонарушения, личные данные подсудимого, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, но имел административные нарушения за превышение скорости. Также были рассмотрены смягчающие обстоятельства: состояние здоровья и признание вины.
В отсутствие отягчающих обстоятельств суд назначил водителю Lada наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев в колонии-поселении. Мужчина был также лишен права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.
Также было принято решение взыскать с осужденного 800 тысяч рублей в пользу каждого из потерпевших.
Кроме того, суд наложил арест на автомобиль Lada Vesta для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков.
Приговор еще не вступил в законную силу.