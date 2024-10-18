В Коми вынесли приговор водителю Lada Vesta, из-за которого погибли два человека

Сыктывдинский районный суд вынес приговор водителю, по чьей вине в аварии на трассе "Вятка" погибли два человека. Об этом сообщает "Комиинформ".

ДТП произошло 3 февраля 2024 года. Водитель Lada Vesta потерял контроль над автомобилем на 754 км дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Sandero, управляемым мужчиной 1956 года рождения. В результате аварии погибла пассажирка Renault 1965 года рождения, а водитель иномарки получил серьезные травмы, множественные переломы, и был доставлен в СЦРБ, где позже скончался.