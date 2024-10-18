Сбер активно взаимодействует с сервисом "цифровой профиль гражданина"

Недействительность паспорта не станет причиной блокировки Сбербанк Онлайн — замена паспортных данных будет происходить незаметно для клиента. Об этом на полях Московского Финансового Форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Сбер был первым, кто подключился к сервису "цифровой профиль гражданина", который позволяет упростить клиентский путь. Человеку не нужно носить справки для подтверждения дохода, вбивать данные руками — цифровой профиль гражданина встроен в 18 банковских процессов. Количество доступных данных и сценариев использования постоянно растет. Если говорить про глубину интеграции, то важным направлением развития будет переход на уведомительную систему по обновлению данных. Так, например, человек поменял паспорт, данные об этом из МВД будут попадать на Госуслуги, а из Госуслуг в банк (конечно же, по тем людям, кто дал согласие), банк автоматически обновит паспортные данные. Таким образом, замена паспортных данных будет происходить незаметно для клиента, и он не окажется в ситуации блокировки Сбербанк Онлайн из-за недействительности паспорта. Аналогично можно получать информацию о смене/потере работы, появлении автомобилей или квартир в собственности."