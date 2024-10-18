Сбер активно взаимодействует с сервисом "цифровой профиль гражданина"
- 15:30 18 октября
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- astakhovaxenia
Недействительность паспорта не станет причиной блокировки Сбербанк Онлайн — замена паспортных данных будет происходить незаметно для клиента. Об этом на полях Московского Финансового Форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Сбер был первым, кто подключился к сервису "цифровой профиль гражданина", который позволяет упростить клиентский путь. Человеку не нужно носить справки для подтверждения дохода, вбивать данные руками — цифровой профиль гражданина встроен в 18 банковских процессов. Количество доступных данных и сценариев использования постоянно растет. Если говорить про глубину интеграции, то важным направлением развития будет переход на уведомительную систему по обновлению данных. Так, например, человек поменял паспорт, данные об этом из МВД будут попадать на Госуслуги, а из Госуслуг в банк (конечно же, по тем людям, кто дал согласие), банк автоматически обновит паспортные данные. Таким образом, замена паспортных данных будет происходить незаметно для клиента, и он не окажется в ситуации блокировки Сбербанк Онлайн из-за недействительности паспорта. Аналогично можно получать информацию о смене/потере работы, появлении автомобилей или квартир в собственности."
Сервис "Цифровой профиль гражданина" был запущен в 2020 году ЦБ совместно с Министерством цифрового развития. Он позволил гражданам открывать доступ к своим данным. На сегодняшний день к сервису "Цифровой профиль гражданина" подключены 71 банк, 32 микрофинансовые организации и 10 страховых. Граждане выдали 78 миллионов согласий (в Сбербанке сервисом воспользовались более 15 миллионов человек), так как это позволяет упростить клиентский путь. В этом году граждане получили возможность поделиться через Цифровой профиль гражданина свидетельствами о рождении своих детей, в будущем году это позволит открывать детские карты удаленно без необходимости предоставлять бумажное свидетельство о рождении.