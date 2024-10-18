В Сыктывкаре несколько школ закроют на карантин

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С 19 октября в некоторых школах Сыктывкара будет приостановлено обучение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми. Подписанный сегодня главой столицы Коми Владимиром Голдиным указ о частичном закрытии образовательных учреждений обусловлен ростом заболеваемости детей ОРВИ и гриппом.

Речь идет о школах № 18, 35, 43, 25, а также обучающихся, приходящихся на школы-партнеры указанных учебных заведений. Напомним, ранее были полностью закрыты школы № 24 и 38, а частично — № 16 и 36.

Кроме того, Роспотребнадзор РК предложил закрывать учреждения, где выявлено от 5 до 9 случаев пневмонии вне больницы. Поэтому с завтрашнего дня также приостанавливается обучение в Коми национальной гимназии и Русской гимназии.

Учреждениям дополнительного образования и культурных инициатив предложено ограничить присутствие школьников из указанных школ во время карантина.

Обучение будет прервано до 26 октября включительно.

В ходе карантина проводится дезинфекция организаций при помощи специализированных компаний.