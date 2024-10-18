Окна как после клининга: всего 1 пакетик в кипяток и 6 месяцев без разводов

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Окна без загрязнений не только радуют глаз, но и важны для поддержания здоровья. Грязь и пыль на окнах могут ухудшать качество воздуха в помещении. Однако их очистка может быть утомительной и трудозатратной. Используемое средство:

лимонная кислота. Способ применения:

Растворите пакетик лимонной кислоты в литре горячей воды, переложите раствор в бутылку с распылителем и равномерно распределите по стеклу, затем протрите его сухой микрофибровой тряпкой.

Положительные стороны:

легкость и доступность;

экономия средств;

результат (окна становятся чистыми и блестящими без разводов);

безопасность (лимонная кислота является природным компонентом).

Используемое средство:

пакетик чая.

Способ применения:

Заварите пакетик чая в литре кипятка, дайте настояться около 20 минут, налейте раствор в распылитель и равномерно нанесите на стекло, затем протрите его сухой микрофибровой тряпкой. Чай помогает очистить окна от загрязнений и придаёт им блеск.

Плюсы использования чая для мытья окон:

отсутствие разводов: настой чая, если правильно его применять, не оставляет следов на поверхности стекла;

деликатное очищение: натуральные составляющие не повреждают стекло, что важно для сохранности окон;

антистатический эффект: чай создаёт тонкую плёнку, которая замедляет оседание пыли, что увеличивает период между чистками.

Используемое средство:

пакетик ромашки.

Способ применения:

Заварите два пакетика ромашки в литре кипятка, обмакните в настое тряпку и протрите ей поверхность, затем завершите процесс сухой микрофибровой тряпкой.

Преимущества использования ромашки для очистки окон: