Окна как после клининга: всего 1 пакетик в кипяток и 6 месяцев без разводов
- 11:05 18 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Окна без загрязнений не только радуют глаз, но и важны для поддержания здоровья. Грязь и пыль на окнах могут ухудшать качество воздуха в помещении. Однако их очистка может быть утомительной и трудозатратной.
Используемое средство:
- лимонная кислота.
Способ применения:
Растворите пакетик лимонной кислоты в литре горячей воды, переложите раствор в бутылку с распылителем и равномерно распределите по стеклу, затем протрите его сухой микрофибровой тряпкой.
Положительные стороны:
- легкость и доступность;
- экономия средств;
- результат (окна становятся чистыми и блестящими без разводов);
- безопасность (лимонная кислота является природным компонентом).
Используемое средство:
- пакетик чая.
Способ применения:
Заварите пакетик чая в литре кипятка, дайте настояться около 20 минут, налейте раствор в распылитель и равномерно нанесите на стекло, затем протрите его сухой микрофибровой тряпкой. Чай помогает очистить окна от загрязнений и придаёт им блеск.
Плюсы использования чая для мытья окон:
- отсутствие разводов: настой чая, если правильно его применять, не оставляет следов на поверхности стекла;
- деликатное очищение: натуральные составляющие не повреждают стекло, что важно для сохранности окон;
- антистатический эффект: чай создаёт тонкую плёнку, которая замедляет оседание пыли, что увеличивает период между чистками.
Используемое средство:
- пакетик ромашки.
Способ применения:
Заварите два пакетика ромашки в литре кипятка, обмакните в настое тряпку и протрите ей поверхность, затем завершите процесс сухой микрофибровой тряпкой.
Преимущества использования ромашки для очистки окон:
- отсутствие агрессивных средств: ромашка не содержит веществ, которые могут вызвать аллергию или раздражение кожи;
- антимикробные свойства: ромашка обладает антисептическими свойствами, что позволяет бороться с бактериями на поверхностях и одновременно очищать окна;
- удаление жирных пятен: дубильные вещества в черном чае эффективно справляются с загрязнениями и жирными следами на стекле, делая окна чистыми и блестящими, пишет sevastopolmedia.ru.