Что класть первым в щи - картофель или капуста: запишите это очень простое и важное правило

Традиционно зимние щи готовят из квашеной капусты. Для того чтобы она стала мягче и избавилась от жесткости, её следует отдельно потушить перед добавлением в суп.

Если вы используете свежую капусту, то для маленького кочана с тонкими листьями она добавляется спустя 15 минут после закладки картофеля. В случае с более крупной капустой с толстыми прожилками, стоит положить её одновременно с картофелем.