Что класть первым в щи - картофель или капуста: запишите это очень простое и важное правило
- 17:03 18 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Традиционно зимние щи готовят из квашеной капусты. Для того чтобы она стала мягче и избавилась от жесткости, её следует отдельно потушить перед добавлением в суп.
Если вы используете свежую капусту, то для маленького кочана с тонкими листьями она добавляется спустя 15 минут после закладки картофеля. В случае с более крупной капустой с толстыми прожилками, стоит положить её одновременно с картофелем.
Необходимость тушения капусты
Тушение требуется, если вы готовите из квашеной капусты. На это уйдет около часа, и такой процесс поможет улучшить её вкус и структуру.
Когда класть картофель
- Когда щи готовятся из квашеной капусты, картошку стоит класть первой. Отварите её до полуприготовности, затем введите тушеную капусту и обжаренные овощи.
- При использовании свежей капусты последовательность варьируется в зависимости от толщины её листьев.
Какой лучше выбрать бульон
Используйте насыщенный мясной бульон, например, из говядины, свинины, баранины или с копчеными добавками. Готовьте бульон не менее 2-2,5 часов, чтобы он стал ароматным и мясо было мягким.
Чем заправлять щи
- Для более богатого вкуса, за 10 минут до готовности добавьте немного сметаны или сливок.
- Посолите блюдо на разных этапах: учитывайте соль в бульоне при варке мяса, при добавлении овощей и в конце перед тем, как снять с плиты.
Полезные советы
- Для густоты щей можно добавлять воду с растворенной в ней мукой, что сделает суп более однородным.
- В щи из свежей капусты можно включить помидоры, чтобы добавить кислинку, не окрашивая бульон.
Важно, чтобы все ингредиенты в супе были одинаковой степени готовности, что позволит блюду стать насыщенным и сбалансированным по вкусу. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать вкусные и сытные щи, которые придутся по душе вам и вашим близким!