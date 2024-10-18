В одном из районов Коми из-за угрозы обрушения закрыли мост

По информации администрации Усть-Куломского района, движение транспортных средств по мосту, соединяющему Большую и Малую Кужбу, закрыто. Об этом сообщает "Комиинформ".

Из-за физического износа появилась угроза обрушения моста через реку Кужью на дороге общего пользования, соединяющей Б. Кужбу и М. Кужбу. Для защиты жизни и здоровья граждан было принято решение о закрытии аварийного моста.

Проводятся работы по оценке стоимости строительства нового моста, который заменит текущий. Готовится запрос в правительство Коми для получения необходимого финансирования.

Глава района Сергей Рубан отметил, что ремонт в данном случае подразумевает установку новой конструкции. Это процесс, требующий значительных временных и финансовых затрат.