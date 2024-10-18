В Сыктывкаре растет заболеваемость внебольничной пневмонией

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Вопросы эпидемиологической обстановки были рассмотрены на заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии, которое возглавила заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина, сообщают в мэрии. Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, Марина Петухова, отметила, что ситуация с заболеваемостью в городе остается напряжённой.

По её словам, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ начал понемногу снижаться по сравнению с прошедшей неделей. Однако показатели в Сыктывкаре все еще остаются высокими, превышая эпидемический порог на 7% в основном из-за увеличения случаев внебольничной пневмонии.