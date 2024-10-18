В Сыктывкаре растет заболеваемость внебольничной пневмонией
- 14:30 18 октября
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- Инесса Богатая
Вопросы эпидемиологической обстановки были рассмотрены на заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии, которое возглавила заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина, сообщают в мэрии.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, Марина Петухова, отметила, что ситуация с заболеваемостью в городе остается напряжённой.
По её словам, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ начал понемногу снижаться по сравнению с прошедшей неделей. Однако показатели в Сыктывкаре все еще остаются высокими, превышая эпидемический порог на 7% в основном из-за увеличения случаев внебольничной пневмонии.
Напомним, за последнюю неделю в Коми наблюдалось повышение цен на колбасные продукты и бананы, при этом стали дешевле яйца и картофель. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетное мыло на 1,9%, туалетную бумагу на 1,3% и стиральные порошки на 1%. Зубные пасты подешевели на 4,3%, как и зубные щетки на 1,9%. Помимо этого, шампуни стали дешевле на 1,5%.