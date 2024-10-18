Трое жителей Коми повелись на обман интернет-мошенников

Жители Сыктывкара, Печоры и Прилузского района стали жертвами мошенничества. Они решили сделать покупки в интернете, но что-то пошло не так. Об этом информирует пресс-служба МВД по Коми.

По информации ведомства, в ОМВД России по Прилузскому району поступила жалоба от 51-летней учительницы, у которой дистанционно похитили 122 тысячи рублей.