Трое жителей Коми повелись на обман интернет-мошенников
- 22:45 18 октября
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- Инесса Богатая
Жители Сыктывкара, Печоры и Прилузского района стали жертвами мошенничества. Они решили сделать покупки в интернете, но что-то пошло не так. Об этом информирует пресс-служба МВД по Коми.
По информации ведомства, в ОМВД России по Прилузскому району поступила жалоба от 51-летней учительницы, у которой дистанционно похитили 122 тысячи рублей.
Женщина сообщила, что планировала приобретение дивана через объявление в социальной сети. Она связалась с продавцом, который сообщил, что для получения мебели в тот же день необходимо сделать перевод денег особым способом. Для этого она должна была активировать функцию демонстрации экрана на телефоне и зайти в онлайн-банкинг, якобы чтобы показать нужный раздел. Продавец следил за процессом ввода данных в реальном времени. Когда разговор завершился, она обнаружила, что все деньги с карты исчезли.
Второй инцидент произошел 56-летний жителем Печоры. Он также утратил свои сбережения, пытаясь приобрести гараж через интернет на сайте бесплатных объявлений. Мошенники вывели его из чата официальной площадки для сделок в закрытый мессенджер и убедили перевести средства на неизвестные счета. Потери составили 80 тысяч рублей.
Также в Сыктывкаре 31-летняя банковская служащая попалась на уловку псевдоменеджера, продававшего готовую баню. Она перечислила 91 тысячу рублей на указанный счет и ждала доставки. Когда сроки вышли и продавец перестал отвечать, обратилась в полицию. Сейчас ее заявление проверяется, по итогам которой будет принято решение.
По данным фактам в Печоре и Прилузском районе следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".