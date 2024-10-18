Осенний сюрприз от РЖД: теперь в поездах строго запрещено делать это — как будут ездить пассажиры

С наступлением осени, когда многие россияне продолжают путешествовать по стране, важно не забывать о правилах, введённых осенью прошлого года, которые остаются в силе и в 2024 году. Новые правила для пассажиров поездов

Одно из главных изменений связано с использованием нижних полок пассажирами, чьи билеты на верхние места. Теперь все пассажиры должны оставаться на своих местах, однако в определённые часы разрешено пользоваться нижними полками для удобства:

С 7:00 до 10:00 — для утреннего перекуса

С 12:00 до 15:00 — для обеда

С 19:00 до 21:00 — для вечернего перекуса

Эти меры приняты в ответ на жалобы пассажиров верхних полок, которые испытывали неудобства во время еды.

Ограничения на использование гаджетов

Были установлены новые правила использования электронных устройств в поездах. Пассажиры не должны слушать музыку громко и использовать гаджеты на полной громкости. Запрещены музыкальные репетиции, чтобы обеспечить комфорт всех пассажиров.

Советы по покупке билетов

Чтобы избежать проблем с билетами на летние направления, стоит заблаговременно их приобретать. Билеты можно купить за 90 дней до отправления поезда. Запоздалая покупка может привести к нехватке мест и срыву поездки.

Дополнительные ограничения

Есть и другие ограничения в поездах РЖД: