Осенний сюрприз от РЖД: теперь в поездах строго запрещено делать это — как будут ездить пассажиры
- 00:00 19 октября
- 6+
- Инга Межевикина
С наступлением осени, когда многие россияне продолжают путешествовать по стране, важно не забывать о правилах, введённых осенью прошлого года, которые остаются в силе и в 2024 году.
Новые правила для пассажиров поездов
Одно из главных изменений связано с использованием нижних полок пассажирами, чьи билеты на верхние места. Теперь все пассажиры должны оставаться на своих местах, однако в определённые часы разрешено пользоваться нижними полками для удобства:
- С 7:00 до 10:00 — для утреннего перекуса
- С 12:00 до 15:00 — для обеда
- С 19:00 до 21:00 — для вечернего перекуса
Эти меры приняты в ответ на жалобы пассажиров верхних полок, которые испытывали неудобства во время еды.
Ограничения на использование гаджетов
Были установлены новые правила использования электронных устройств в поездах. Пассажиры не должны слушать музыку громко и использовать гаджеты на полной громкости. Запрещены музыкальные репетиции, чтобы обеспечить комфорт всех пассажиров.
Советы по покупке билетов
Чтобы избежать проблем с билетами на летние направления, стоит заблаговременно их приобретать. Билеты можно купить за 90 дней до отправления поезда. Запоздалая покупка может привести к нехватке мест и срыву поездки.
Дополнительные ограничения
Есть и другие ограничения в поездах РЖД:
- Перевозка домашних животных возможна только при наличии документов и в специальных контейнерах.
- Курение запрещено как в вагонах, так и в тамбурах.
- Крупногабаритный багаж не должен мешать проходу.
- Употребление алкоголя разрешено исключительно в вагонах-ресторанах и барах.