В Коми в этом году в рамках неонатального скрининга проверили более четырех тысяч младенцев

В родильных домах новорожденных проверяют на наличие патологий, включая наследственные, что позволяет обеспечить быструю медицинскую помощь. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Минздрав региона.

По информации ведомства, с января по сентябрь 2024 года за счет расширенного неонатального скрининга обследовали здоровье 4408 младенцев. Были выявлены случаи наследственных заболеваний, таких как нарушение белкового обмена и первичный иммунодефицит. В настоящее время дети находятся под наблюдением специалистов. Болезней, вызывающих паллиативный статус, не обнаружено.