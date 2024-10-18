Сбер запустил в Минфин России AI-агента
- 12:00 18 октября
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- astakhovaxenia
В будущем это позволит улучшить контроль расходов федерального бюджета. Об этом на полях Московского финансового форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Вместе с Минфином мы сделали на основе GigaChat специального агента, который решает задачу сопоставления расходов и кодов бюджетной классификации. Минфин подготовил базу данных, и мы на ее основе обучили систему. В итоге уже сейчас наш AI-агент работает на уровне 84% точности, а будет еще точнее. И тогда основную часть рутинной работы можно будет отправить на машинную обработку, чтобы люди могли сосредоточиться на действительно сложных, важных, творческих и интересных задачах. Таким образом, AI снижает уровень выгорания, сокращая число выматывающих рутинных операций."
Также Александр Ведяхин выразил уверенность в том, что единая система электронного взаимодействия государства, банков и бизнеса будет создана гораздо раньше 2036 года.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Единая система электронного взаимодействия государства, банков и бизнеса будет способствовать повышению эффективности реализации государственных программ субсидирования процентных ставок банкам. Расчет субсидий, расчет использованного лимита, ведение реестра заемщиков — все это будет проходить автоматически в едином цифровом пространстве. В результате заемщики, которые берут ипотеку, малый и средний бизнес, с/х предприятия и заемщики из других приоритетных отраслей экономики будут вовремя получать требуемый объем государственной поддержки, а государство сможет более гибко направлять требуемый объем средств в конкретную отрасль. Если говорить про горизонт 10-15 лет, то, как и сейчас, главной технологией, которая будет влиять на цифровое управление общественными финансами, будет искусственный интеллект."