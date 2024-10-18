Сбер запустил в Минфин России AI-агента

В будущем это позволит улучшить контроль расходов федерального бюджета. Об этом на полях Московского финансового форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Вместе с Минфином мы сделали на основе GigaChat специального агента, который решает задачу сопоставления расходов и кодов бюджетной классификации. Минфин подготовил базу данных, и мы на ее основе обучили систему. В итоге уже сейчас наш AI-агент работает на уровне 84% точности, а будет еще точнее. И тогда основную часть рутинной работы можно будет отправить на машинную обработку, чтобы люди могли сосредоточиться на действительно сложных, важных, творческих и интересных задачах. Таким образом, AI снижает уровень выгорания, сокращая число выматывающих рутинных операций."

Также Александр Ведяхин выразил уверенность в том, что единая система электронного взаимодействия государства, банков и бизнеса будет создана гораздо раньше 2036 года.