В Коми за неделю выросли цены на бананы и колбасу
- 09:50 18 октября
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- Инесса Богатая
В течение недели в Коми выросли цены на колбасные изделия и бананы, однако снизились на яйца и картофель. Об изменении цен с 8 по 14 октября сообщает Комистат.
На прошедшей неделе стоимость вареных колбас увеличилась на 3,7%, сосисок и сарделек на 3,6%, сахарного песка на 3,3%, соли на 1,4%, маргарина на 1,2%, пастеризованного и шлифованного риса на 1,1%, а стерилизованного молока на 1%.
Стали дешевле пшено (-4, 6%), гречневая крупа (-2,7%), говядина (без исключения бескостного мяса) (-1,7%), полукопченые, варено-копченые колбасы и сыры всех видов (-1, 2%), а также куриные яйца (-1%).
В секторе овощей и фруктов отмечен рост цен на бананы +3,7%, свеклу +1, 4%, и белокочанную капусту +1%.
Уменьшилась стоимость моркови (-4, 8%), картофеля (-3,7%), репчатого лука (-2,9%), помидоров (-1,7%) и яблок (-1,3%).
Среди непродовольственных товаров первой необходимости повысились цены на туалетное мыло +1,9%, туалетную бумагу +1,3%, и стиральные порошки +1%.
Зубная паста стала дешевле (-4,3%), как и зубные щетки (-1,9%).
Кроме того, среди непродовольственных товаров подешевели шампуни (-1,5%).
Среди медикаментов наблюдалось увеличение цен на ренгалин +2,2%, валидол +1,2%, в то время как комбинированные анальгетики подешевели (-1,4%).
Цены на автомобильное топливо немного изменились: бензин вырос на +0,01%, а дизельное топливо на +0,3%.