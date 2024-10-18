В Коми за неделю выросли цены на бананы и колбасу

В течение недели в Коми выросли цены на колбасные изделия и бананы, однако снизились на яйца и картофель. Об изменении цен с 8 по 14 октября сообщает Комистат.

На прошедшей неделе стоимость вареных колбас увеличилась на 3,7%, сосисок и сарделек на 3,6%, сахарного песка на 3,3%, соли на 1,4%, маргарина на 1,2%, пастеризованного и шлифованного риса на 1,1%, а стерилизованного молока на 1%.