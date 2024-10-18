Сыктывкарские теплосети получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
- 19:00 18 октября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарские тепловые сети Коми филиала ПАО "Т Плюс", подтвердили готовность к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Об этом информирует издание "Комиинформ".
После проведенной проверки сотрудниками администрации столицы Коми предприятию выдано соответствующее свидетельство.
Также отметим, что все объекты теплоснабжения, включая Центральную водогрейную котельную, 14 малых котельных, а также магистральные и распределительные трубы, выполнили все необходимые условия для надежного функционирования в отопительный сезон.
Кроме того, в процессе подготовки к отопительному сезону специалисты Сыктывкарских тепловых сетей провели текущий ремонт котлов и прочего оборудования на всех источниках тепла. На тепловых сетях были устранены обнаруженные в ходе гидравлических испытаний дефекты. Проведена замена семи участков трубопроводов. Весь персонал, техника и материалы, необходимые для бесперебойной и стабильной работы в зимний период, полностью укомплектованы в производственном подразделении.