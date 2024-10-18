Сыктывкарские теплосети получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

Сыктывкарские тепловые сети Коми филиала ПАО "Т Плюс", подтвердили готовность к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Об этом информирует издание "Комиинформ".

Также отметим, что все объекты теплоснабжения, включая Центральную водогрейную котельную, 14 малых котельных, а также магистральные и распределительные трубы, выполнили все необходимые условия для надежного функционирования в отопительный сезон.

Кроме того, в процессе подготовки к отопительному сезону специалисты Сыктывкарских тепловых сетей провели текущий ремонт котлов и прочего оборудования на всех источниках тепла. На тепловых сетях были устранены обнаруженные в ходе гидравлических испытаний дефекты. Проведена замена семи участков трубопроводов. Весь персонал, техника и материалы, необходимые для бесперебойной и стабильной работы в зимний период, полностью укомплектованы в производственном подразделении.