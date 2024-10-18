В Коми полицейские остановили 19-летнего водителя с 50 граммами наркотиков

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В Ухте сотрудники полиции задержали молодого водителя с 50 граммами наркотиков. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми. По информации регионального ведомства, во время патрулирования внимание правоохранителей привлекла отечественная машина, передвигавшаяся по узким грунтовым улицам. Правоохранители решили остановить автомобиль для проверки. За рулем находился ранее судимый 19-летний местный житель, проявлявший признаки опьянения. На заднем сиденье сотрудники заметили сверток с неизвестным содержимым.

На место происшествия прибыли члены следственно-оперативной группы, которые задержали водителя и изъяли из автомобиля полимерный пакет для проведения анализа. Исследование подтвердило, что содержимое пакета является наркотическим веществом массой около 50 граммов.

Во время допроса задержанный объяснил, что приобрел наркотик через интернет-магазин для личного использования и забрал его из тайника в городском лесу.

Следователь возбудил в отношении жителя Ухты уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению всех лиц, имеющих отношение к этому преступлению.

Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Также на него составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.