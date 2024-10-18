В Сыктывкаре иномарка "влетела" в дом после столкновения с Geely

В столице Коми за сутки произошло два дорожных происшествия. В обоих случаях пострадали люди. О подробностях инцидентов рассказали в пресс-службе ГАИ Коми.

По информации регионального ведомства, первая авария случилась 17 октября в 8:10. Женщина 1976 года рождения за рулем вато Geely Monjaro, двигалась по улице Орджоникидзе. На перекрестке с улицей Карла Маркса при левом повороте на зеленый сигнал светофора она не уступила дорогу и столкнулась с иномаркой Nissan Terrano, который ехал навстречу. После этого второй автомобиль наехал на дорожный знак и стену дома №47 на улице Орджоникидзе.