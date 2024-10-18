В Сыктывкаре иномарка "влетела" в дом после столкновения с Geely
- 13:45 18 октября
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- Инесса Богатая
В столице Коми за сутки произошло два дорожных происшествия. В обоих случаях пострадали люди. О подробностях инцидентов рассказали в пресс-службе ГАИ Коми.
По информации регионального ведомства, первая авария случилась 17 октября в 8:10. Женщина 1976 года рождения за рулем вато Geely Monjaro, двигалась по улице Орджоникидзе. На перекрестке с улицей Карла Маркса при левом повороте на зеленый сигнал светофора она не уступила дорогу и столкнулась с иномаркой Nissan Terrano, который ехал навстречу. После этого второй автомобиль наехал на дорожный знак и стену дома №47 на улице Орджоникидзе.
Отметим, что изначально инцидент рассматривался как административное правонарушение без пострадавших. Однако впоследствии водитель Nissan - женщина 1992 года рождения, обратилась за медицинской помощью, врачи диагностированы у нее ушибы шеи и пальца правой руки. В госпитализации она не нуждалась.
У водителя авто Geely стаж вождения с 2005 года.
Вторая авария в столице Коми случилась в 8:55. Женщина 1980 года рождения за рулем иномарки Renault Duster находилась на улице Домны Каликова. На перекрестке с улицей Ленина перед левым поворотом она не заняла крайнее положение и столкнулась с ВАЗ-2111, который двигался в попутном направлении.
Добавим, что в ДТП пострадал четырехмесячный ребенок, который находился на пассажирском сидении отечественного автомобиля ВАЗ. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение под вопросом. Также другая пассажирка машины, девушка 2007 года рождения, получила ушиб головы. Также отметим, что оба пострадавших в госпитализации не нуждались.
Отметим, что у водителя автомобиля Renault стаж вождения с 2006 года.