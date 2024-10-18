Сбер планирует получить финансовый эффект более 10 миллиардов рублей от внедрения генеративного ИИ только в этом году

Об этом на полях Московского финансового форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Мы видим колоссальную отдачу от инвестиций в искусственный интеллект. Финансовый эффект для Сбера от внедрения ИИ за пять лет, в 2020–2024 годах, по нашим оценкам, составит около 1,5 триллионов рублей (в том числе порядка 400-450 миллиардов рублей только в этом году). Этот тренд актуален не только в России, не только в банковском секторе. Все инвесторы понимают важность AI, поэтому за последние 10 лет стоимость всех AI-компаний выросла в 30 раз и сейчас составляет более 9 триллионов долларов. Более 10 миллиардов рублей в этом году составит, по нашим оценкам, финансовый эффект для Сбера от внедрения генеративного искусственного интеллекта."