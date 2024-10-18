Сбер планирует получить финансовый эффект более 10 миллиардов рублей от внедрения генеративного ИИ только в этом году
- 08:00 18 октября
- 6+
- astakhovaxenia
Об этом на полях Московского финансового форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Мы видим колоссальную отдачу от инвестиций в искусственный интеллект. Финансовый эффект для Сбера от внедрения ИИ за пять лет, в 2020–2024 годах, по нашим оценкам, составит около 1,5 триллионов рублей (в том числе порядка 400-450 миллиардов рублей только в этом году). Этот тренд актуален не только в России, не только в банковском секторе. Все инвесторы понимают важность AI, поэтому за последние 10 лет стоимость всех AI-компаний выросла в 30 раз и сейчас составляет более 9 триллионов долларов. Более 10 миллиардов рублей в этом году составит, по нашим оценкам, финансовый эффект для Сбера от внедрения генеративного искусственного интеллекта."
По оценкам McKinsey Global Institute, финансовый эффект для всей мировой банковской системы только от генеративного ИИ будет составлять 200-340 миллиардов долларов ежегодно, что соответствует от 2.8 до 3,7% совокупного дохода отрасли.