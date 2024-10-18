Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Жительница Коми заплатить 10 тысяч рублей за оскорбление соседа

Жительница Коми заплатить 10 тысяч рублей за оскорбление соседа Фото "Про Город"

В Прилузском районе Республики Коми с местной жительницы взыскали 10 тысяч рублей за то, что она оскорбила соседа. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно полученной информации, инцидент произошел на придомовой территории их многоквартирного комплекса. Ответчица не согласилась с иском, утверждая, что она не использовала ненормативные выражения. Она также заявила, что заявитель испытывает к ней личную неприязнь, оскорбляет ее и применяет физическую силу.

Суд полностью удовлетворил требования заявителя, постановив выплатить компенсацию за моральный ущерб в сумме 10 тысяч рублей, а также покрыть судебные издержки в такой же сумме.

Напомним, что жительница Ухты была привлечена к административной ответственности за оскорбления в мессенджере. В голосовом сообщении она унизила честь и достоинство женщины, ее супруга и ребенка оскорбительными фразами. Ухтинка признала свою вину только за оскорбление ребенка, отвергнув все остальные обвинения. Мировой судья участка в Пионергоре Ухты признал ее виновной в административном правонарушении и наложил штраф в размере 9 тысяч рублей.

...

  • 0

Популярное

Последние новости