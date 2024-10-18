Жительница Коми заплатить 10 тысяч рублей за оскорбление соседа

В Прилузском районе Республики Коми с местной жительницы взыскали 10 тысяч рублей за то, что она оскорбила соседа. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно полученной информации, инцидент произошел на придомовой территории их многоквартирного комплекса. Ответчица не согласилась с иском, утверждая, что она не использовала ненормативные выражения. Она также заявила, что заявитель испытывает к ней личную неприязнь, оскорбляет ее и применяет физическую силу.