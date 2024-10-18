Жительница Коми заплатить 10 тысяч рублей за оскорбление соседа
- 01:00 19 октября
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- Инесса Богатая
В Прилузском районе Республики Коми с местной жительницы взыскали 10 тысяч рублей за то, что она оскорбила соседа. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Согласно полученной информации, инцидент произошел на придомовой территории их многоквартирного комплекса. Ответчица не согласилась с иском, утверждая, что она не использовала ненормативные выражения. Она также заявила, что заявитель испытывает к ней личную неприязнь, оскорбляет ее и применяет физическую силу.
Суд полностью удовлетворил требования заявителя, постановив выплатить компенсацию за моральный ущерб в сумме 10 тысяч рублей, а также покрыть судебные издержки в такой же сумме.
Напомним, что жительница Ухты была привлечена к административной ответственности за оскорбления в мессенджере. В голосовом сообщении она унизила честь и достоинство женщины, ее супруга и ребенка оскорбительными фразами. Ухтинка признала свою вину только за оскорбление ребенка, отвергнув все остальные обвинения. Мировой судья участка в Пионергоре Ухты признал ее виновной в административном правонарушении и наложил штраф в размере 9 тысяч рублей.