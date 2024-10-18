Уже в октябре россиян ждет переход на новое трудовое расписание: теперь суббота станет рабочим днем

В ноябре 2024 года жителей России ожидает удачное сочетание рабочих и выходных дней. В этом месяце предусмотрено 21 рабочий день и 9 дней для отдыха, что идеально подходит для предотвращения переутомления.

На 3 и 4 ноября выпадают две длительные выходные в честь празднования Дня народного единства. Рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным, что позволит плавно перейти к отдыху.