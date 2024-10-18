Уже в октябре россиян ждет переход на новое трудовое расписание: теперь суббота станет рабочим днем
- 11:00 18 октября
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- Инга Межевикина
В ноябре 2024 года жителей России ожидает удачное сочетание рабочих и выходных дней. В этом месяце предусмотрено 21 рабочий день и 9 дней для отдыха, что идеально подходит для предотвращения переутомления.
На 3 и 4 ноября выпадают две длительные выходные в честь празднования Дня народного единства. Рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным, что позволит плавно перейти к отдыху.
Рабочими днями назначены: 1, с 5 по 8, с 11 по 15, с 18 по 22 и с 25 по 29 ноября. Выходными, соответственно, будут дни: с 2 по 4, 9-10, 16-17, 23-24 и 30 ноября.
Согласно задумке авторов календаря, такое распределение трудовых и выходных дней должно повысить производительность труда. Периоды интенсивной работы чередуются с отдыхом, что дает сотрудникам возможность восстановить силы и улучшает их рабочую эффективность.
Тем не менее, важно учитывать региональные нюансы. В некоторых регионах России могут быть дополнительные выходные или праздники, отличные от общих. Например, в Северной Осетии 20 ноября отмечается праздник Уастырджи, что добавляет еще один выходной. Перед планированием отпусков или мероприятий следует подтвердить региональный график на официальных ресурсах.