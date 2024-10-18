Ещё одно бабье лето и температура +12: синоптики порадовали россиян приятным прогнозом погоды на октябрь

Фото из архива "Про Город"

Влияние антициклона в московском регионе создаст типично октябрьскую атмосферу. Синоптик Тишковец объяснил, смогут ли москвичи рассчитывать на солнечные дни и стоит ли извлекать теплую одежду из шкафа. На ближайшей неделе ожидается неприятная погода для жителей столицы. С 14 октября в Москве установится подлинная октябрьская погода с холодами, осадками и мокрым снегом.

Будет ли ещё "бабье лето"?

13 октября, в воскресенье, выдался последний теплый день. В начале следующей недели в Москве ожидается антициклон, который принесёт облачную и прохладную погоду.

Сегодня в столице температура не превысит 6-9 градусов, а в области будет от 5 до 10. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба, - отметил синоптик из центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Кроме заметного холода, москвичам предстоят дожди и мокрый снег. Ночью температура упадёт до 1-6 градусов.

В понедельник небо будет облачным, и в течение дня пойдут дожди, переходящие в мокрый снег с небольшим намёком снежного покрова толщиной 0,2-0,6 сантиметра, который быстро исчезнет,— добавил специалист.

Пасмурные дни сохранятся до среды. За это время выпадет около 13 миллиметров осадков, но потом начнёт теплеть. К следующим выходным вероятность осадков уменьшится, а дневные температуры возрастут до 7-12 градусов выше.

Что нас ждет на следующей неделе

Таким образом, начало недели будет холодным и сырым. 14 октября будет 3-5 градусов, облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега неизбежны. Юго-восточный ветер усилится до 12 метров в секунду, а давление снизится до 749 миллиметров ртутного столба. Ночью температура не изменится, продолжатся дожди.

Во вторник, температура достигнет отметки 7-9 градусов. Погода останется облачной, местами возможны небольшие дожди, ветер сменится на юго-западный, с порывами до 11 метров в секунду. Давление составит около 747 миллиметров ртутного столба. Ночью температура будет в пределах 1-6 градусов, с местными слабенькими осадками.

В среду осадков не ожидается, но облака останутся. Температура поднимется до 5-9 градусов, северный ветер будет дуть с порывами до 8 метров в секунду. Давление будет 752 миллиметра ртутного столба, а к ночи температура упадёт до -2—+3 градусов.

В четверг температура составит 4-9 градусов. Прогнозируется облачная погода с небольшими дождями. Ветер с северо-запада усилится до 7 метров в секунду. Ночью температура ожидается в пределах от -3 до +2 градусов с облачностью и небольшими местными осадками.

В пятницу в столичном регионе будет облачно, но дождей не предвидится. Температура воздуха составит 5-10 градусов. Ветер слабый, ночью погодные условия не изменятся при температуре от 0 до 5 градусов.