В Сыктывкаре на некоторых заправках подорожало топливо
- 20:30 18 октября
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- Инесса Богатая
Фото "Про Город"
В Сыктывкаре спустя два месяца изменились цены на топливо. Согласно последним данным, на некоторых городских автозаправках стоимость топлива увеличилась на 1-3 рубля, однако ряд позиций остался на прежнем уровне. Об этом сообщает "Комиинформ".
Цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре на 18 октября:
Компания "ЛУКОЙЛ"
- АИ-92 - 50, 33 руб. - цена неизменна.
- АИ-95 - 56, 37 руб. - без изменений.
- ДТ - 67, 47 руб. (предыдущая была 66, 86 руб.) - подорожание на 61 копейку.
"Движение Коми"
- АИ-92 - 50, 5 руб. (раньше стоил 47, 7 руб.) - повышение на 2 руб. 80 копеек.
- АИ-95 - 56, 5 руб. (раньше 55, 7 руб.) - прибавка 80 копеек.
- ДТ - 66, 7 руб. - стоимость не изменилась.
Компания "2000"
- АИ-92 - 53 руб. (раньше 49, 1 руб.) - рост на 3 руб. 90 копеек.
- АИ-95 - 59, 6 руб. - цена без изменений.
- ДТ - 66, 20 руб. (предыдущая была 65, 20 руб.) - увеличение на 1 рубль.
Напомним, в Сыктывкаре на перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе произошло ДТП: иномарка из-за столкновения с другим авто снесла дорожный знак и врезалась в жилой дом. В аварии пострадал водитель второй машины: у нее ушибы пальцев и шеи.