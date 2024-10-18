В Сыктывкаре на некоторых заправках подорожало топливо

В Сыктывкаре спустя два месяца изменились цены на топливо. Согласно последним данным, на некоторых городских автозаправках стоимость топлива увеличилась на 1-3 рубля, однако ряд позиций остался на прежнем уровне. Об этом сообщает "Комиинформ".

Цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре на 18 октября: