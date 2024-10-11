В Коми закрыли сразу четыре школы из-за пневмонии и ОРВИ

В Коми закрыли четыре учебных учреждения на карантин. Об этом информирует издание "БНК" со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

Как уточнили в республиканском ведомстве, учреждения закрыли в Сосногорске, Печоре и Ижемском районе (по состоянию на 9 октября). Это связано с превышением уровня заболеваемости ОРВИ и пневмонией.