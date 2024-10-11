В Коми закрыли сразу четыре школы из-за пневмонии и ОРВИ
- 19:00 11 октября
- 12+
- Инесса Богатая
В Коми закрыли четыре учебных учреждения на карантин. Об этом информирует издание "БНК" со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.
Как уточнили в республиканском ведомстве, учреждения закрыли в Сосногорске, Печоре и Ижемском районе (по состоянию на 9 октября). Это связано с превышением уровня заболеваемости ОРВИ и пневмонией.
Также добавим, что по причине этих заболеваний также частично на карантине находятся 11 групп в 10 детских садах в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, а также районах Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском.
Аналогичная ситуация наблюдается в 85 классах из 48 школ, которые расположены в 14 различных муниципальных образованиях. Этот список включает такие города и районы, как Сыктывкар, Воркута, Инта, Ухта, Печора, Сосногорск, Сысольский, Усть-Цилемский, Корткеросский, Сыктывдинский, Княжпогостский, Ижемский, Удорский и Усть-Куломский районы.
На данный момент в школах по ОРВИ болеют 5773 человека, а в детских садах — 2841 человек.
По официальным данным министерства, полностью или частично закрытых на карантин учебных учреждений из-за коронавируса нет, но 15 человек все же заболели.