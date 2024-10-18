Пенсию повысят на 36%. Всем пенсионерам объявили о приятной новости - начнется уже с 19 октября

Фото из архива "Про Город"

Российские пенсионеры имеют возможность существенно повысить свой ежемесячный доход. Выплаты могут увеличиться на 36% и более. Это возможно для тех, кто выполнит определённые условия и подаст заявление в соответствующий фонд для получения повышенных выплат.

Специалист уточнил, что индексация позволяет повысить выплаты, которые положены по достижении определённого возраста или трудового стажа. Тем не менее, воспользуются этим только те, кто отложит выход на пенсию. В такой ситуации ежегодно до момента выхода на пенсию будут начисляться дополнительные коэффициенты.

Принятие решения о пенсии

Важным этапом является принятие решения о выходе на пенсию до наступления пенсионного возраста. После этого нужно всего лишь подать заявление в Социальный фонд. С момента подачи заявления к будущей пенсии начнут добавляться дополнительные баллы, которые повлияют как на базовую, так и на основную часть пенсии.

Увеличение пенсии при отсрочке

Отсрочка выхода на пенсию может привести к значительному увеличению ее размера. Если отложить начало получения пенсии на пять лет, размеры фиксированных выплат увеличатся на 36%, а страховой части — на 45%. Даже один год отсрочки даст прибавку в 5,6% и 7% соответственно. В текущем году на пенсию планируют выйти женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения. Для оформления пенсии необходимо иметь стаж работы не менее 15 лет и накопить минимум 28,2 пенсионных балла.